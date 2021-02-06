Исследование: индейцы получили черты лица от древнего подвида людей

В Латинской Америке провели исследование, благодаря которому впервые выявили влияющие на черты лица гены. Оказалось, что форме губ индейцы обязаны вымершему подвиду людей.

Результаты научной работы опубликовал журнал Science Advances. Ее данные собирали у шести тысяч добровольцев с латино-американской территории. Всего ученые обнаружили 32 области гена, которые отвечают за форму носа, губ, челюстей и бровей.

Девять из них никогда ранее не встречались, а одна и вовсе оказалась очень древней. Американские индейцы, отмечено в исследовании, унаследовали определяющие очертания рта гены от денисовского человека. Этот подвид людей обитал в Центральной Азии десятки тысяч лет назад.

Случай стал первым, когда выявили ген другого древнего подвида, определивший черты лица современных людей. Специалисты подчеркнули, что получили такие результаты, поскольку «вышли за рамки евроцентрических исследований». У современных европейцев ДНК денисовцев нет, а у индейцев остались ее фрагменты.

Авторы исследования надеются, что благодаря их работе можно будет лучше понять эволюционные процессы, которые определяют черты лица современных людей. Они же помогут определить генетические нарушения, являющиеся причиной лицевых аномалий.