Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США

Чтобы выяснить, из каких регионов Африки были вывезены и порабощены предки современных американцев частная биотехнологическая компания 23andMe из Маунтин-Вью (Калифорния) провела исследование ДНК, в котором приняли участие более 50 тысяч человек.

Как сообщило издание The New York Times, выяснилось, что у участников исследования оказалось значительно больше нигерийских предков, чем ожидалось. Руководитель группы ученых Стивен Мичелетти сообщил, что сначала историки не поверили полученным результатам. Однако, изучив архивные документы, они узнали, что нигерийцы действительно сначала привозились на Карибские острова, принадлежавшие в ту пору Великобритании, а уже затем продавались в Соединенные штаты.

Исследовали приоткрыли завесу тайны над одной из самых мрачных глав мировой истории, когда 12,5 миллионов человек были насильно увезены и проданы в рабство в европейские страны.

Профессор социальных наук в Институте перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси) Алондра Нельсон заявила, что совместная работа генетиков и историков сможет раскрыть многие загадки прошлого, касающиеся Африки.

Если ученым удастся договориться с западноафриканскими властями, они смогут открыть представительства в Анголе и Конго. Это позволит не только выяснить количество портов, принимавших корабли работорговцев, но и уточнить общее число мужчин, женщин и детей, которых они вывезли.

Исследования ДНК показали, что в генах современных афроамериканцев также сохранились следы их предков из Сенегала, Гамбии и Бенина.

Историки утверждали, что 60% из 10,7 миллионов рабов Северной и Южной Америк составляли мужчины. Однако генетики утверждают, что напротив, большинством были женщины. Например, в США внесенный ими вклад в современный генофонд в 1, 5 раза больше мужского. В Латинском Карибском бассейне — в 13 раз больше, в северной части Южной Америки — в 17 раз больше. В британском Карибском бассейне — в 25 раз больше.

В результате опроса выяснилось, что 73% американцев против выплат темнокожим согражданам компенсаций за порабощение их предков.