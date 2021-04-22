Исследование: детям чернобыльцев не передались генетические мутации

Международная группа ученых решила выяснить, как чернобыльская авария отразилась на детях, родители которых получили дозу радиации. Исследователи пришли к выводу, что повреждения ДНК из-за ионизирующего излучения не передаются по наследству. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Группа исследователей из США, Украины, Японии и России проанализировала геномы 130 детей, родившихся в семьях ликвидаторов чернобыльской аварии и в семьях сотрудников АЭС. Все дети были зачаты уже после взрыва на станции, в 1987–2002 годах.

Для своего проекта ученые использовали метод полногеномного секвенирования половых клеток.

Исследователи хотели выяснить, превышает ли количество мутаций в половых клетках добровольцев средний показатель по популяции. В отличие от всех остальных клеток организма, мутации в яйцеклетках и сперматозоидах передаются по наследству.

Результаты исследования показали, что у детей чернобыльцев нет избыточных мутаций в половых клетках.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Она считается крупнейшей в истории атомной энергетики.