Испытания теста, определяющего необходимость прививаться от коронавируса, начались в Санкт-Петербурге

Российские ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера начали испытания теста, который покажет необходимость вакцинироваться от коронавируса. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал директор НИИ, академик РАН Арег Тотолян.

Данный тест будет показывать, нужна ли человеку вакцинация, или для защиты хватит его собственного иммунитета.

«Одно из предназначений кожного теста — оценка наличия специфического Т-клеточного иммунитета. Мы знаем, что после прививки или после болезни у многих антитела появляются, потом исчезают. <…> И вопрос: надо заново вакцинироваться? Поэтому кожный тест как раз предназначен для второго, может быть, более важного для противовирусного иммунитета — определения специфического Т-клеточного иммунитета. Мы начинаем официальные клинические исследования первой и второй фазы, и если этот тест успешно их пройдет и будет зарегистрирован, то у нас с вами появится инструментарий для оценки специфического Т-клеточного иммунитета. Соответственно, результаты как раз могут быть тем самым критерием, как это происходит с туберкулезом, в вопросе, нужно вакцинироваться или не нужно. У нас большие надежды на этот тест», — рассказал ученый.