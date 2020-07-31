Испанские ученые придумали спрей от коронавируса
Специалисты из Высшего совета по научным исследованиям занимаются разработкой спрея для полости рта, который должен прекратить распространение коронавируса. Об этом сообщил NEWS.ru.
Спрей должен имитировать клеточную поверхность, к которой присоединяются молекулы коронавируса, и перехватывать эти частицы.
«Спрей после использования создаст барьер. Вирусные частицы в результате потеряют свою заразительную способность», — говорится в сообщении ученых.