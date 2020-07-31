Испанские ученые придумали спрей от коронавируса

Спрей должен имитировать клеточную поверхность, к которой присоединяются молекулы коронавируса, и перехватывать эти частицы.

«Спрей после использования создаст барьер. Вирусные частицы в результате потеряют свою заразительную способность», — говорится в сообщении ученых.