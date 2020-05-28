«Мы боимся того, что в какой-то момент окажется — а это будет одномоментно — что все, они взяли верх, и у нас не будет шансов», — отметила она.

В связи с этим Черниговская посоветовала заранее подумать, не теряет ли человечество контроль над ситуацией. По ее словам, пока что этого нет, потому что сейчас нет искусственного интеллекта в настоящем смысле этого слова, добавила профессор.

В то же время искусственный интеллект уже помогает выявить больных коронавирусом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел центр лучевой диагностики, в котором для обнаружения инфекции начали использовать «компьютерное зрение». Это специальная программа, анализирующая снимки томографии, которые пациенты сделали в поликлиниках и больницах.