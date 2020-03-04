Искусственный интеллект помог ученым выяснить, как мозг распознает лица

Алгоритм позволил искусственному интеллекту представить лица людей как набор комбинаций изображений. Благодаря этому ученые построили модель работы нейронов мозга в момент распознавания лиц.

По словам экспертов, мозг воспринимает лицо как множество элементов разной сложности, то есть отдельные черты. Уровень сложности такого восприятия очень высок, чтобы «выделять» знакомых из толпы.