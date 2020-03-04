Искусственный интеллект помог ученым выяснить, как мозг распознает лица
Ученые и института Солка и Центра исследования мозга Riken выяснили, как мозг с помощью зрительной функции распознает лица. В этом им помог «тензорный алгоритм» искусственного интеллекта, сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал «Популярная Механика».
Алгоритм позволил искусственному интеллекту представить лица людей как набор комбинаций изображений. Благодаря этому ученые построили модель работы нейронов мозга в момент распознавания лиц.
По словам экспертов, мозг воспринимает лицо как множество элементов разной сложности, то есть отдельные черты. Уровень сложности такого восприятия очень высок, чтобы «выделять» знакомых из толпы.