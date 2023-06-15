Наука 15 июня 2023, 15:46 Искусственный интеллект обнаружил в пустыне Перу геоглифы Наски

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Японские ученые из Университета Ямагата научили нейросеть анализировать аэрофотоснимки и находить геоглифы в пустыне на юге Перу. Об этом сообщил «Ридус».

Геоглифы — это огромные изображения, которые вырезаны на земле в Перу. Часть из них была создана в 500 году до нашей эры. До сих пор доподлинно неизвестно, кто и как вырезал изображения. Кроме того сложность в изучении явления добавлял и тот факт, что крайне сложно анализировать огромное количество снимков. Благодаря привлечению искусственного интеллекта удалось обнаружить изображения 78-метровых ног, 19-метровой рыбы и птицы размером 17 метров.

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