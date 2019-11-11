  • Искусственный интеллект научился по ЭКГ предсказывать скорую смерть

    11 ноября 2019, 23:46

    Ирина Нагайникова

    Американские специалисты обучили нейросеть определять по данным электрокардиограммы, умрет ли пациент в течение года, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на New Scientist.
    Искусственный интеллект научился по ЭКГ предсказывать скорую смерть

    В американской медицинской компании Geisinger нейросеть, обученная по данным электрической активности сердца порядка 400 тысяч пациентов.

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    Программа обработала около 1,77 миллиона ЭКГ старше года. Выборка была сделана с целью проверить, насколько эффективен прогноз.

    В итоге точность определения смерти в течение года у искусственного интеллекта составила 85%. По словам ученых, врачи справляются с этой задачей с точностью от 65% до 80%.

    «Наше исследование показывает, что модель учитывает факторы, которые люди либо не видят, либо, как минимум, игнорируют или считают нормальными», — рассказал Брэндон Форнвальт, разработчик. Однако факторы эти пока не известны ученым.