Искусственный интеллект научился по ЭКГ предсказывать скорую смерть

В американской медицинской компании Geisinger нейросеть, обученная по данным электрической активности сердца порядка 400 тысяч пациентов.

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Программа обработала около 1,77 миллиона ЭКГ старше года. Выборка была сделана с целью проверить, насколько эффективен прогноз.

В итоге точность определения смерти в течение года у искусственного интеллекта составила 85%. По словам ученых, врачи справляются с этой задачей с точностью от 65% до 80%.

«Наше исследование показывает, что модель учитывает факторы, которые люди либо не видят, либо, как минимум, игнорируют или считают нормальными», — рассказал Брэндон Форнвальт, разработчик. Однако факторы эти пока не известны ученым.