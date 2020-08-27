Искусственный интеллект научился видеть сквозь стены и туман

Изобретатели представили проект на форуме «Сильные идеи для нового времени». Разработку они назвали ЭМИИА — электромагнитное излучение и искусственный интеллект.

Устройство машинного зрения видит сквозь стены, через туман и дождь. Проект основан на принципах радиооптики с использованием искусственного интеллекта.

Технология помогает изучить обстановку на дорогах, в том числе увидеть участников движения. Также ЭМИИА вычисляет скорость объектов, их местоположение и сторону, в которую они направляются.

Разработку планируется продавать и заграницу в качестве приложений на базе Android и Linux.

Ранее профессор Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская посчитала развитие искусственного интеллекта опасным. Она полагает, что ИИ может взять верх над людьми.