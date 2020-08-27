facebook_pixel
    27 августа 2020, 16:22

    Искусственный интеллект научился видеть сквозь стены и туман

    Алена Макаренко

    Разработано устройство на базе искусственного интеллекта, способное видеть различные объекты сквозь преграды. Над ним трудились ученые из Симферополя, сообщила «Экономика Сегодня».
    Искусственный интеллект научился видеть сквозь стены и туман

    Изобретатели представили проект на форуме «Сильные идеи для нового времени». Разработку они назвали ЭМИИА — электромагнитное излучение и искусственный интеллект.

    Устройство машинного зрения видит сквозь стены, через туман и дождь. Проект основан на принципах радиооптики с использованием искусственного интеллекта.

    Технология помогает изучить обстановку на дорогах, в том числе увидеть участников движения. Также ЭМИИА вычисляет скорость объектов, их местоположение и сторону, в которую они направляются.

    Разработку планируется продавать и заграницу в качестве приложений на базе Android и Linux.

    Ранее профессор Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская посчитала развитие искусственного интеллекта опасным. Она полагает, что ИИ может взять верх над людьми.

    Новости SMI.FM