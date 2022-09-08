Искусственный интеллект научился создавать ароматы из молекул в Японии | 360°

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Искусственный интеллект научился создавать ароматы из молекул в Японии

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Ученые Токийского технологического института научили искусственный интеллект собирать ароматы из молекул по заданному описанию. Об этом написало издание Planet Today.

Как пояснил профессор Такамичи Накамото, система основана на масс-спектральном анализе, где алгоритм подбирает необходимые молекулярные соединения и сочетает их для нужного аромата.

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«Сперва мы задействовали модель прогнозирования аромата на базе ИИ, а затем применили прямую модель для предсказания масс-спектра по впечатлению от запаха в обратном направлении», — процитировал «ПолитЭксперт» слова Накамото.

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Создание ароматов с помощью искусственного интеллекта поможет облегчить работу экспертов в пищевой промышленности, медицине и косметической сфере.

Искусственный интеллект

Япония

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