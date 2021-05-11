Искусственное мясо лосося вырастили в Сан-Франциско

Специалисты из Сан-Франциско вырастили в лаборатории искусственное мясо лосося. Отмечается, что его качество отвечает самым высоким стандартам, сообщил ОТР.

Вкус продукта не отличается от натуральной дикой рыбы. При производстве использовали растительные ингредиенты. Внешне филе тоже выглядит как обычное. По словам создателей продукта, целью разработки является защитить природу в условиях растущего уровня потребления.

«Запасы рыбы сокращаются, океаны, да и вся планета, нагреваются. Повсеместно люди ищут альтернативные источники белков. А лосось в США — второй по объемам потребления морепродукт после креветок и самая потребляемая рыба в мире», — объяснил руководитель компании по выращиванию искусственного мяса Джастин Колбек.

Уточняется, что представленная рыба это лишь прототип. Продукт выйдет на рынок еще нескоро. Производители планируют открыть ресторан, в котором будут подавать блюда из искусственного лосося.