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    11 мая 2021, 14:53

    Искусственное мясо лосося вырастили в Сан-Франциско

    Полина Петрова

    Специалисты из Сан-Франциско вырастили в лаборатории искусственное мясо лосося. Отмечается, что его качество отвечает самым высоким стандартам, сообщил ОТР.

    Искусственное мясо лосося вырастили в Сан-Франциско

    Вкус продукта не отличается от натуральной дикой рыбы. При производстве использовали растительные ингредиенты. Внешне филе тоже выглядит как обычное. По словам создателей продукта, целью разработки является защитить природу в условиях растущего уровня потребления.

    «Запасы рыбы сокращаются, океаны, да и вся планета, нагреваются. Повсеместно люди ищут альтернативные источники белков. А лосось в США — второй по объемам потребления морепродукт после креветок и самая потребляемая рыба в мире», — объяснил руководитель компании по выращиванию искусственного мяса Джастин Колбек.

    Уточняется, что представленная рыба это лишь прототип. Продукт выйдет на рынок еще нескоро. Производители планируют открыть ресторан, в котором будут подавать блюда из искусственного лосося.