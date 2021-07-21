Исчезновение девяти звезд зафиксировали в космосе

Астрономы заметили таинственное исчезновение девяти звезд в космосе в течение получаса. Об этом сообщило издание NewInform со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученые изучили астрономические обзоры за длительный период времени. Их внимание привлекла группа транзиторных звезд. Их открыла в 1950 году Паломарская обсерватория в Калифорнии. После этого в течение получаса они исчезли и больше не появлялись.

Ученые отметили, что наблюдают такое явление впервые. Причина его неизвестна. Подробнее изучить его удастся после появления перспективных орбитальных телескопов.

Ранее астроном-любитель Кай Ли открыл неизвестный ранее спутник Юпитера. Открытие он сделал, изучая старые снимки планеты.

Астроном изучал фотографии спутников Юпитера в архивах наблюдений расположенного на Гавайях канадско-французского телескопа CFHT, сделанные в 2003 году. С помощью этого телескопа ранее уже было обнаружено 23 новых спутника Юпитера. Ли предположил, что есть и другие спутники, которые еще не были обнаружены.