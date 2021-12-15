Ирландские ученые нашли связь между дефицитом B12 и развитием депрессии у пожилых

Риск развития депрессии у пожилых людей увеличивается в случае недостатка в их организмах витамина В12. К такому выводу пришли в результате исследования специалисты Тринити-колледжа в ирландском Дублине. Об этом пишет British Journal of Nutrition.

В исследовании старения TILDA участвовали 3849 человек в возрасте 50 лет и выше. Ученые следили за их состоянием более четырех лет. Также испытуемые регулярно сдавали кровь и проходили тесты, позволяющие определить наличие симптомов депрессии.

В результате выяснилось, что риск развития депрессии у пожилых на 51% выше, если у них в организме не хватает витамина В12. Специалисты отмечают, что число людей с нехваткой этого витамина с каждым годом лишь увеличивается. Также после начала пандемии увеличился уровень страданий и депрессий.

«Наше исследование подчеркивает важность увеличения потребления продуктов или добавок с витамином B12. Это может помочь снизить факторы риска развития депрессии среди людей старше 50 лет», — сообщили ученые.

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