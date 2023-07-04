Наука 04 июля 2023, 23:57 Инженеры из Университета штата Пенсильвания создали новый вид стекла

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Инженеры из Университета штата Пенсильвания (США) создали новый материал, который получил название LionGlass. Он в 10 раз прочнее обычного стекла. Об этом сообщил «Ридус».

Данное вещество не требует значительных ресурсов для производства. Его производят из оксида алюминия, что позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу. А обычное стекло — из натриево-кальциево-силикатного материала при температуре до 1500 градусов.