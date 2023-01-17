Наука 17 января 2023, 12:17 Инженеры Бауманки предложили способ запускать сверхлегкие исследовательские ракеты с беспилотников

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Инженеры из МГТУ им. Баумана разработали новый способ, который позволит запускать сверхлегкие исследовательские ракеты в атмосферу прямо с беспилотника. Об этом сообщили «Известия».

Ракеты смогут оперативно делать фото- и видеосъемку и анализ состава атмосферы. Это станет возможно благодаря крошечным датчикам, вмонтированным в их корпус. Согласно проекту, беспилотник будет стартовать с помощью катапульты. После того, как он наберет максимальную скорость и высоту, будет запущен бортовой ракетный ускоритель. Затем БПЛА вернется к месту старта с использованием парашюта. Плюс этого способа в том, что он не требует специальную площадку или полигон для взлета.

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«Ракета, в зависимости от ее бортовой „начинки“, может выполнять фактически весь спектр задач низколетящих спутников на малом отрезке времени, будь то сбор информации о состоянии атмосферы или съемка с высокой точностью для различного рода целей», — рассказала докторант ФГБНУ «Экспертно-аналитический центр» Мария Баркова.

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В настоящее время инженеры разрабатывают прототип. Его испытания начнутся уже весной.