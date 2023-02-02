Наука 02 февраля 2023, 16:07 Инженеры Бауманки изобрели робота для изучения Венеры и вулканов

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Инженеры из МГТУ имени Баумана создали нового робота, который способен выдерживать экстремальные условия внешней среды. Об этом сообщили «Известия».

Робот представляет собой сферу, которая передвигается на принципу инерциоида благодаря расположенному внутри массивному телу. Им может служить аккумулятор или большой прибор. Пневматический привод с жесткой пружиной обеспечивает движение в нужном направлении.

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Как добавило ИА НСН, робот может выдерживать очень высокие температуры, например +464 градуса, как на поверхности Венеры. Поэтому изобретение подходит для изучения планеты. А также геотермальных источников и подводных вулканов.