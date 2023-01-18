Наука 18 января 2023, 00:29 Провести «кислородопровод» на Луне захотели в НАСА Инженер НАСА Каррери предложил провести «кислородопровод» на Луне Unsplash

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Одним из самых важных ресурсов для создания колонии на Луне является кислород. Чтобы будущие поселенцы смогли нормально дышать, инженер НАСА Питер Каррери предложил проложить трубопровод. Об этом написал сайт Universe Today.

Ученый предложил провести трубопровод от Южного полюса Луны, так как там находится огромное количество льда.

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«Этот лед можно растопить и разделить на водород и кислород. Идея состоит в том, что лед будет обрабатываться на месте, а кислород будет помещаться в криогенные сосуды высокого давления, называемые сосудами Дьюара, и доставляться туда, где он необходим», — пояснили авторы статьи.

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Так как в экваториальных регионах больше всего солнечного света, вероятно, именно там появятся лунные базы. Из-за такого расположения возникает вопрос о способе доставки кислорода людям. Его можно отвозить с помощью луноходов, но «кислородопровод» может стать менее затратным вариантом. Для строительства специалисты могут использовать местные материалы, например, алюминий. Исследователи НАСА уже начали изучать предложенный способ доставки кислорода.