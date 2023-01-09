Наука 09 января 2023, 11:24 Интеллектуальную систему, которая может распознавать опасные предметы, создали в России

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Студенты Казанского государственного энергетического университета разработали систему SBA (Scan-Based Access), совместимую с любыми видами сканеров, которая способна распознает предметы, угрожающие безопасности. Об этом написал RT.

«Это программное обеспечение, которое использует возможности нейросети для надежного распознавания предметов, несущих угрозу безопасности, таких как холодное, огнестрельное оружие, взрывные устройства», — сообщил лидер проекта, студент Данил Кудрявцев.

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Разработчики считают, что данная система сможет повысить уровень безопасности в общественных местах. Кроме того, она полностью исключает ошибки идентификации, связанные с человеческим фактором.

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