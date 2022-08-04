Инсталляцию возрастом 14 тысяч лет обнаружили в пещере в Челябинской области

Студенты истфака нашли древнюю инсталляцию в пещере Серпиевская-2 в Челябинской области. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Пещера является памятником с настенными палеолитическими изображениями. Теперь там открыли инсталляцию в виде ямки, которая окружена подобием частокола из костей и зубов древних животных. Предполагаемый возраст находки — около 14 тысяч лет.

«Подобных древних инсталляций в России ранее не обнаруживали; о ее значении говорить пока также рано», — уточнили в вузе.