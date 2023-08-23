Наука 23 августа 2023, 16:00 Индийский модуль успешно сел на поверхность Луны Модуль индийской станции «Чандраян-3» совершил посадку на поверхности Луны Unsplash

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Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно осуществил мягкую посадку на Луне. Процесс транслировала на своем сайте Индийская организация космических исследований (ISRO).

За прилунением наблюдал в прямом эфире премьер-министр Индии Нарендра Моди. В последние 15 минут спуска на Луну модуль ждал критический маневр — автоматической станции требовалось перейти из горизонтального положения в вертикальное, совершив разворот почти на 90 градусов.

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Космический корабль «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером запустили на ракете-носителе LVM 3 еще 14 июля. Корабль вышел на орбиту спутника Земли 5 августа, а 12 августа посадочный модуль отстыковался от перелетного.

Двигательный модуль по-прежнему находится на лунной орбите. Он будет выполнять функции спутника-ретранслятора.