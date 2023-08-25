Наука 25 августа 2023, 17:47 Индийский луноход продвинулся на восемь метров после прилунения ISRO: индийский ровер «Прагъян» преодолел на Луне 8 метров Unsplash

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Запущенный с платформы посадочного модуля «Викрам» луноход «Прагъян» преодолел на Луне восемь метров. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

На спутник Земли аппарат доставила автоматическая станция «Чандраян-3». По информации организации, луноход и перелетный и посадочный модуль работали в штатном режиме.

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«Все запланированные перемещения лунохода подтверждены. Луноход успешно преодолел дистанцию около восьми метров», — сообщила организация.

Для проведения научных исследований специалисты активировали спектрометр APXS и спектроскоп LBIS. С помощью них ровер проведет химический анализ грунта. Миссия лунохода продлится примерно 14 суток.

Аппарат совершил прилунение 23 августа в районе неизведанного Южного полюса Луны.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов призвал россиян не делать трагедии из аварии станции «Луны-25. Он также анонсировал новый запуск миссии на Южный полюс спутника. По его словам, Россия запланировала продолжить проект в 2026 году.