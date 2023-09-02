Наука 02 сентября 2023, 10:20 Индия успешно запустила первую экспедицию по изучению Солнца Индия запустила в космос автоматическую станцию Aditya-L1 для изучения Солнца Indian Space Research Organisation

Читать 360tv в

Успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1 состоялся в Индии. Это первая экспедиция по изучению звезды, которую организовала южноазиатская республика. Трансляцию вели на сайте Индийской организации космических исследований.

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту отправилась в космическое пространство с национального космодрома на острове Шрихарикота, расположенном в Бенгальском заливе.

Реклама

Индийские астрофизики намерены вывести автоматическую станцию на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце — Земля. Она будет находиться на расстоянии в 1,5 миллиона километров от третьей планеты. Для этого аппарату потребуется 125 дней.

После станция примет статичное положение относительно Земли и Солнца в месте, где не бывает затмений. Исследователи смогут изучать солнечное излучение.

Ранее индийский аппарат «Чандраян-3» успешно сел на Луну. Космический корабль с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером запустили на ракете-носителе LVM 3 в середине июля.