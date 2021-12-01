Иммунолог Жемчугов: открытие китайцев может победить коронавирус

Иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал информацию об открытии китайских ученых — моноклональном антителе 35B5, которое может нейтрализовать разные штаммы коронавируса. Об этом сообщил «Ридус».

По его словам, это открытие может оказаться очень важным, если подтвердится, что антитело способно справляться с разными штаммами.

«Это значит, что найден тот фермент вируса, который отвечает за его жизненную функцию независимо от различных его линий. Если это подтвердится, то это великое достижение», — пояснил Жемчугов.

Он добавил, что моноклональные антитела получают при помощи слияния двух клеток — лимфоцита и клетки опухоли лимфоидной ткани.