Иммунолог рассказал о зависимости между тяжестью течения коронавируса и иммунитетом

Иммунолог Арег Тотолян рассказал о зависимости между тяжестью течения коронавируса и формированием иммунитета. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Тотолян рассказал, что антитела вырабатываются в достаточных количествах и при бессимптомном течении. При этом, если инфекция протекает тяжело и с ощутимым иммунодефицитом, то антитела могут вырабатываться плохо.

Также эксперт отметил, что коронавирус не до конца изучен, и есть вероятность, что иммунитет от вакцины может оказаться более стойким, чем от перенесенного заболевания. При этом обычно с инфекциями работает наоборот.

«Например, если взять корь, то после перенесенного заболевания иммунитет более стойкий, именно по этой причине показана ревакцинация в случае кори. В отношении COVID-19 я совсем не уверен, что это правило корректно, и не удивлюсь, если нам придется его пересматривать», — рассказал Тотолян.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом в салоне самолета крайне мала благодаря системе кондиционирования. Этот воздух можно считать чище, чем в операционных.