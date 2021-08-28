Иммунолог назвал плюсы съедобных вакцин

Иммунолог Николай Крючков рассказал, в чем заключаются плюсы съедобных растительных вакцин на основе овощей. По его словам, они начали разрабатываться еще в 90-е годы прошлого столетия.

Об этом сообщил сайт kp.ru. Во-первых, такая вакцина удобна и безболезненна. Не нужно делать укол.

Во-вторых, у такого препарата минимальные побочные эффекты. В-третьих, съедобная прививка дешевле: для нее не нужно организовывать кабинет, набирать медицинский персонал, соблюдать стерильность и другие необходимые условия.

Кроме того, не будет и дополнительных расходов на сложные условия хранения и транспортировки. Ну и, наконец, массовое производство такой вакцины тоже обходится дешевле.

«Сами растения от природы имеют защитные оболочки, благодаря которым вакцинный материал попадает к нам в организм фактически в виде биокапсул», — объяснил Крючков.

Несмотря на многие плюсы такой вакцины, ее эффективность пока не установлена.

Ранее специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана сообщили о создании съедобной вакцины от коронавируса на основе обычных помидоров.