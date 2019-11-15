  • Иммунитет младенцев укрепят сразу после рождения

    15 ноября 2019, 13:21

    Алена Макаренко

    Российские ученые разработали инновационный способ диагностики иммунитета у младенцев. Благодаря этому открытию можно будет сократить смертность среди новорожденных. Об этом рассказал один из авторов работы, профессор-исследователь медицинского института Балтийского федерального университета имени Канта, главный педиатр ДГКБ N 9 имени Сперанского Андрей Продеус. Его слова привела «Российская газета».
    Иммунитет младенцев укрепят сразу после рождения

    Над созданием новой методики трудились специалисты из Балтийского федерального университета имени Канта, Сеченовского университета, Университета Лобачевского. Также к этой работе присоединились исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины сибирского отделения РАН и нескольких московских педиатрических центров.

    На многие заболевания, связанные с иммунитетом, влияет генетика. Сразу после рождения распознать эти проблемы нельзя, так как они не проявляют себя. А вот позднее определенные патологии могут дать о себе знать. Теперь с помощью нового способа медики узнают о наличии «маркеров» и определят их количество.

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    «Применение нового метода поможет быстро выявить детей из группы риска, провести целенаправленную диагностику каждого и назначить лечение», — рассказал Продеус.

    Инновационная методика на 20–30% эффективней старой и при этом в несколько раз дешевле. Стоимость тестирования — около 400 рублей, отметила «Вечерняя Москва».