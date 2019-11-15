Иммунитет младенцев укрепят сразу после рождения

Над созданием новой методики трудились специалисты из Балтийского федерального университета имени Канта, Сеченовского университета, Университета Лобачевского. Также к этой работе присоединились исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины сибирского отделения РАН и нескольких московских педиатрических центров.

На многие заболевания, связанные с иммунитетом, влияет генетика. Сразу после рождения распознать эти проблемы нельзя, так как они не проявляют себя. А вот позднее определенные патологии могут дать о себе знать. Теперь с помощью нового способа медики узнают о наличии «маркеров» и определят их количество.

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«Применение нового метода поможет быстро выявить детей из группы риска, провести целенаправленную диагностику каждого и назначить лечение», — рассказал Продеус.

Инновационная методика на 20–30% эффективней старой и при этом в несколько раз дешевле. Стоимость тестирования — около 400 рублей, отметила «Вечерняя Москва».