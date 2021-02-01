Илон Маск рассказал, как чипированная обезьяна начала играть в пинг-понг силой мысли
Американский предприниматель, основатель компании Neuralink Илон Маск рассказал о чипированной обезьяне, которая научилась играть в компьютерные игры при помощи силы мысли, информирует Bloomberg.
Бизнесмен отметил, что животному был успешно вживлен чип для видеоигр. Теперь обезьяна может играть в электронную версию пинг-понг, используя собственный мыслительный процесс. Маск пообещал показать это людям, опубликовав видеоролик через месяц, пишет «Царьград».
«Где находится имплант, не видно, а он (примат — прим. ред.) — счастливая обезьяна. У нас самые хорошие обезьяньи помещения в мире», — подчеркнул Илон.
Еще инженер планирует научить обезьян с такими имплантами играть друг с другом. Он уверен, что созданная его компанией система позволит это сделать.