Илон Маск рассказал, как чипированная обезьяна начала играть в пинг-понг силой мысли

Бизнесмен отметил, что животному был успешно вживлен чип для видеоигр. Теперь обезьяна может играть в электронную версию пинг-понг, используя собственный мыслительный процесс. Маск пообещал показать это людям, опубликовав видеоролик через месяц, пишет «Царьград».

«Где находится имплант, не видно, а он (примат — прим. ред.) — счастливая обезьяна. У нас самые хорошие обезьяньи помещения в мире», — подчеркнул Илон.

Еще инженер планирует научить обезьян с такими имплантами играть друг с другом. Он уверен, что созданная его компанией система позволит это сделать.