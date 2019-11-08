Илон Маск рассказал, что потребуется для колонизации Марса

Глава NASA назвал дату высадки на Марс Подробнее

Такое заявление Илон Маск сделал в социальной сети Twitter. По его словам, чтобы спроектировать самодостаточный город на Красной планете потребуется несколько десятков лет и тысячи полетов на ее поверхность.

По его словам, добраться к Марсу можно раз в два года. В этот период расстояние между Землей и необитаемой планетой максимально сокращается. Илон Маск считает, что на строительство колонии может уйти приблизительно 20 лет.

Ранее руководитель NASA Джеймс Брайденстайн выразил свое мнение о том, когда именно астронавты смогут высадиться на Марс. По его словам, высадку на планету можно осуществить лишь в том случае, если страны будут оказывать всестороннюю поддержку. Джеймс Брайденстайн считает, что в таком случае высадиться на Красную планету можно будет уже в 2035 году.