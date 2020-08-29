facebook_pixel
    29 августа 2020, 02:50

    Илон Маск показал работу мозговых чипов Neuralink. Видео

    Анастасия Кукова

    В штаб-квартире компании Neuralink состоялась презентация беспроводной версии одноименного нейроинтерфейса. Чип был имплантирован, а затем извлечен, из мозга двух свиней. Об этой работе рассказал создатель стартапа миллиардер Илон Маск.
    Илон Маск показал работу мозговых чипов Neuralink. Видео

    На пресс-конференции он сообщил, что за четыре года работы специалисты проекта значительно упростили системы чипов и добились того, что их размер не превышает диаметра монеты.

    «Его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки», — рассказал Илон Маск.

    Усовершенствованная модель была опробована на свиньях. С помощью чипов ученым удалось по беспроводному каналу связи отследить активность осязательных нервов животных. Один имплант был извлечен из мозга свиньи, чтобы доказать безопасность процедуры.

    В голове второго животного чип работает уже два месяца, не вызывая отторжения или иных проблем. Илон Маск сообщил также, что исследователям удалось модифицировать несколько цепочек нейронов с помощью чипов, стимулируя электродами активность отдельных нервных клеток.

    В перспективе подобные разработки помогут ученым и медикам бороться с эпилепсией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и нарушениями функций спинного мозга. Возможно, чипы пригодятся при «подключении» к мозгу протезов.

    Илон Макс сообщил, что уже получил у контролирующих органов предварительное одобрение. Это позволит вскоре приступить к клиническим испытаниям имплантов.

    Новости SMI.FM