Илон Маск исследует коноплю на МКС

SpaceX в 2020 году собирается провести исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на Международной космической станции. Как сообщило издание Vice, Маск отправит партию марихуаны в космос по заказу агротехнической компании Front Range Biosciences.

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Посылка прибудет на МКС в марте следующего года на «грузовике» SpaceX. Ученым нужно будет месяц удаленно контролировать рост и развитие культуры, а инкубаторы вернутся на Землю, они будут изучены на предмет влияния микрогравитации на растения.

Кроме каннабиса на МКС отправятся несколько сортов кофе. Специалисты агрохолдинга отметили, что отправленные на станцию зерна конопли — с пониженным уровнем содержания тетрагидроканнабинол (ТГК) — отличаются психоактивным воздействием на человека.

Ученые хотят знать, после 30 дней в космосе будут ли наблюдаться изменения на генном уровне растения. А после всех исследований будет ясно, есть ли новые способы коммерческого применения культуры.