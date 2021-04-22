ИИ предположил, что один из свитков Мертвого моря писали два автора

Фотографии одного из свитков Мертвого моря изучили при помощи нейросети. Искусственный интеллект пришел к выводу, что авторами этой части рукописи могли выступать два автора.

Свитки впервые обнаружили порядка 70 лет назад, напомнил телеканал «Би-би-си». В них включена самая старая из известных версия Библии, а сам рукописи в основном написаны на иврите, арамейском и греческом языках. Они датируется примерно третьим веком до нашей эры.

На анализ искусственному интеллекту отдали Большой свиток пророка Исаии. Его уникальность среди остальных находок состоит в практически полном единообразии 54 столбцов символов.

Рукопись изучали при помощи новейшего метода распознавания образов у искусственного интеллекта. Исследование коснулось одной буквы — алеф, — которая встречается в свитке более 5000 раз. Написал ее точно человек.

«[Вероятный] сценарий — это [один из] двух разных писцов, работавших в тесном сотрудничестве и пытавшихся сохранить один и тот же стиль письма, при этом раскрывая себя и свою индивидуальность», — сделали выводы эксперты.

По их мнению, сходство почерка может указывать на схожее обучение писцов — в одной школе или семье.