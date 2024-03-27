Наука 27 марта 2024, 13:39 IFLS: Археологи нашли в Греции затонувшие корабли благодаря тексту «Иллиады» Гомера

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Благодаря «Иллиаде» Гомера, написанной в восьмом веке до нашей эры, археологи смогли найти десятки кораблей на дне моря. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на IFL Science.

Национальный исследовательский фонд Греции искал корабли около острова Касос, который, по утверждению Гомера, был крупнейшим торговым портом, который участвовал в войне с Троей.

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Изучив «Иллиаду», специалисты смогли понять, где именно искать затонувшие суда. Найденные обломки относятся к разным эпохам: Римской эпохи, Средневековью и даже ко Второй Мировой войне.

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