Наука 08 февраля 2024, 12:21 Художница Миро: арт-объект в виде осьминога запустят в космос, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме

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Арт-объект в виде осьминога по кличке Octo-Pax отправится в космос в спутнике нового поколения Cubesat. Автором работы стала российская художница Настя Миро. Она рассказала «Снобу», почему выбрала именно это животное.

Деятель искусства напомнила, что данный моллюск в природе взаимодействует с подводным мусором и собирает его остатки.

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«Надеюсь, эта акция привлечет внимание молодых ученых. И благодаря инвестициям у нас появится возможность очистить околоземную орбиту», — пояснила Миро.

В космическом пространстве Octo-Pax пробудет четыре года, после чего сойдет с орбиты, сгорит и преобразуется в углерод.