Наука 25 марта 2024, 15:54 Химики ННГУ имени Лобачевского рассказали, что делают акцент на импортозамещении

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В ННГУ имени Лобачевского постоянно трудятся над новейшими разработками, причем значительный акцент химики делают на импортозамещение. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Там рассказали, что химики уже серьезно продвинулись в этой сфере. В частности, смогли повторить американскую суспензию для полировки кремниевых пластин. Но ученые не остановились на этом и создали еще новую. Суспензия стала необходимой в условиях санкций после февраля 2022 года.

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«Дали две суспензии. Одну мы сразу повторили, она легкая была, а вторую повторить не удалось — и мы сделали свое», — рассказали в пресс-службе.

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