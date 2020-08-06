Химик рассказал о возможных причинах взрыва в Бейруте

По данным телеканала «Царьград», он пояснил, что селитра способна взрываться лишь при определенных условиях.

Во-первых, это возможный контакт минерала с морской водой, которая содержит в своём составе хлорид-ионы. Химическая реакция в результате их смешения могла спровоцировать взрыв.

Также это могло произойти из-за тушения селитры водой, которая лишь увеличивает скорость горения вещества. Кроме того, возможно попадание искр со склада склада пиротехники, который находился неподалеку.