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    06 августа 2020, 18:01

    Химик рассказал о возможных причинах взрыва в Бейруте

    Дарья Морозова

    Доктор химических наук Александр Мажуга рассказал, что есть три версии, каким образом пожар в Бейруте закончился взрывом. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным телеканала «Царьград», он пояснил, что селитра способна взрываться лишь при определенных условиях.

    Во-первых, это возможный контакт минерала с морской водой, которая содержит в своём составе хлорид-ионы. Химическая реакция в результате их смешения могла спровоцировать взрыв.

    Также это могло произойти из-за тушения селитры водой, которая лишь увеличивает скорость горения вещества. Кроме того, возможно попадание искр со склада склада пиротехники, который находился неподалеку.

    Новости SMI.FM