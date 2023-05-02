Наука 02 мая 2023, 12:58 Химик Чупахин рассказал о возможности использовать белок кальмара для выращивания клеток человека

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Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и Воронежского государственного университета предложили использовать клетки кальмара для создания коллагеновых каркасов, которые могут стать отличной заменой синтетическому аналогу, который сейчас используют в современной медицине. Об этом «Газете.ru» рассказал сотрудник Образовательно-научного кластера «Институт медицины и наук о жизни» БФУ Евгений Чупахин.

По его словам, кальмар вида Dosidicus gigas выделяет естественный белок-коллаген, который можно использовать для создания каркаса для выращивания клеток. Эту технологию можно будет применять при выращивании клеток человека, в сфере тканевой инженерии и микрохирургии

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«Технология создания коллагеновых каркасов из белка кальмара довольно проста, а потому может легко применяться в промышленных масштабах. Эксперименты показали, что предложенный нами материал имеет высокую прочность и эластичность, он биосовместим, нетоксичен, а также способствует росту, делению и миграции эмбриональных клеток человека», — рассказал Евгений Чупахин.

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