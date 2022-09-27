Health Psychology: тревога во время беременности способна спровоцировать преждевременные роды | 360°

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Health Psychology: тревога во время беременности способна спровоцировать преждевременные роды

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Ученые Калифорнийского университета выяснили, что тревожное состояние у беременных женщин может спровоцировать роды раньше срока. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Health Psychology.

Исследователи установили, что опаснее всего переживания в третьем триместре беременности. Это показало обследование 200 женщин.

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Ученые продолжат изучать закономерность, чтобы выяснить, по какой именно причине беспокойство негативно влияет на беременных.

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