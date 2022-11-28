28 ноября 2022, 13:49
Губернатор ЯНАО Артюхов объяснил пользу научной станции «Снежинка» в регионе
Губернатор ЯНАО Артюхов: научная станция поможет развивать альтернативную энергетику
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время пленарного заседания «Энергия Арктики» сообщил, что создание научной станции «Снежинка» поможет региону развивать альтернативную энергетику. Об этом написал «Север-Пресс».
По его словам, альтернативная энергетика является большим инженерным вызовом, особенно для региона с низкими температурами.
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«Пилотные проекты в округе уже реализуются. Есть фактории, которые переведены на комбинированную энергетику. Такие опыты дают неплохие результаты», — сообщил губернатор.
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Кроме того, в «Снежинке» будет располагаться образовательный центр при подготовке студентов.
Площадка для станции находится на границе между Европой и Азией на Полярном Урале.
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