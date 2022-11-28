Наука 28 ноября 2022, 13:49 Губернатор ЯНАО Артюхов объяснил пользу научной станции «Снежинка» в регионе Губернатор ЯНАО Артюхов: научная станция поможет развивать альтернативную энергетику

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время пленарного заседания «Энергия Арктики» сообщил, что создание научной станции «Снежинка» поможет региону развивать альтернативную энергетику. Об этом написал «Север-Пресс».

По его словам, альтернативная энергетика является большим инженерным вызовом, особенно для региона с низкими температурами.

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«Пилотные проекты в округе уже реализуются. Есть фактории, которые переведены на комбинированную энергетику. Такие опыты дают неплохие результаты», — сообщил губернатор.

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Кроме того, в «Снежинке» будет располагаться образовательный центр при подготовке студентов.

Площадка для станции находится на границе между Европой и Азией на Полярном Урале.