Гробницы с золотом нашли в Греции

Исследователи выяснили, что гробницы принадлежали знатным людям. Однако их личности установить не удалось. Предположительно, они жили в переходную эпоху.

В гробницах ученые нашли ценные артефакты. В частности, в гробницах лежал янтарь из Прибалтики, аметист из Египта, зарубежный сердолик и много золота. Кроме того, исследователи обнаружили амулет в виде египетской богини Хатхор, золотое кольцо с изображением быка и двух снопов.

В 2015 году ученые обследовали местность вокруг могилы «воина с грифоном» 1450 года до нашей эры. Рядом с телом они увидели многочисленные погребальные дары, среди них были агатовый камень-печать, табличка из слоновой кости с изображением полульва-полуорла. Тогда археологи предположили, что захоронение было не единственным. Как позднее они выяснили, их предположение подтвердилось.

По предварительным оценкам, возраст гробниц составляет около 3,5 тысячи лет. Благодаря найденным артефактам ученые смогут получить новые сведения о культуре жителей древнего Средиземноморья, написало ИА Nation News.