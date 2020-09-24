Гробницу с гаремом обнаружили в Германии

Древнее сооружение нашли при подготовке участка для птицефабрики. Предположительно, гробницу построили 1,5 тысячи лет во время Великого переселения народов.

В центре захоронения ученые увидели бронзовый котел. Археологи допускают, что внутри сосуда находится прах умершего.

«Нам еще предстоит найти его останки», — рассказала археолог Сюзанна Фридрих из Музея первобытной истории в Галле.

Вокруг котла лежали скелеты шести женщин. По мнению специалистов, это наложницы или жены покойного. Пока неизвестно, их убили или же принесли в жертву.

Кроме того, внутри гробницы найдены скелеты 11 животных, отметила «Газета.ru». Это означает, что гробница принадлежала высокопоставленному человеку.

Рядом с гробницей археологи обнаружили еще 60 могил. По их первоначальным оценкам, древнее кладбище появилось между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи. Тогда многие германские племена вторглись на территории, больше не находившиеся под защитой римлян.

В могилах хранились стеклянная чаша, несколько позолоченных украшений для одежды, меч и щит из железа, золотая монета с изображением императора Зенона. Изделия из стекла украшены необычной гравировкой. Предположительно, их сделали галло-римские мастера, проживающие на берегу Рейна. Только они владели этой техникой.