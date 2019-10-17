Госдума ратифицировала соглашение стран СНГ об исследовании космоса

Соглашение подписали Астане 2 ноября 2018 года на заседании Совета глав правительств СНГ. Документ предусматривает многостороннее сотрудничество и создание правовой базы для совместной работы в освоении космоса.

Страны смогут использовать космические системы связи и телерадиовещания, а также национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса. В рамках соглашения будет применяться спутниковая навигационная технология ГЛОНАСС.