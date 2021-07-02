Грузовик «Прогресс» пристыковался к МКС. Он привез космонавтам горчицу, тельняшку и березовый сок

Космический грузовой корабль «Прогресс» с фруктами, горчицей, березовым соком и тельняшкой причалил к Международной космической станции (МКС). Он стартовал с Байконура 30 июня.

Как сообщил Роскосмос, корабль пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента станции в 4:00​​​. Кроме указанного груза на «Прогрессе» 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода.

Кроме того космонавтам передали 1 509 килограммов опытного оборудования и материалов. В списке также ресурсная аппаратура и средства для технического обслуживания бортовых систем. Благодаря части оборудования на станции будут проведены шесть новых экспериментов.

Супруга одного из космонавтов Олега Новицкого Юлия сообщила, что семья отправила ему березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.