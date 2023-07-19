Наука 19 июля 2023, 19:26 Гляциолог Ананичева рассказала, что из-за огромного дрейфующего айсберга повысится глобальный уровень моря

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Огромный айсберг А23а, который по площади в несколько раз превосходит Санкт-Петербург, начал дрейфовать у берегов Антарктиды. Если он окажется в теплых водах, то существенно повысит глобальный уровень моря. Об этом «Москве 24» рассказала гляциолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.

Она объяснила, что при более высоких температурах ледяная глыба начнет активно таять. Пока не известно точно, по какой траектории пойдет айсберг. Однако, как отметила гляциолог, нет большого риска затопления городов. Потому что большинство городов и стран, которые находятся на достаточно низких берегах, защищены.

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«Все города, которые находятся в зоне затопления, то есть на низком берегу континентов, они все почувствуют. Но я не говорю, что это будет какая-то катастрофа», — отметила Мария Ананичева.

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