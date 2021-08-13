Главного конструктора модуля «Наука» Александра Кузнецова госпитализировали с подозрением на инсульт. Это произошло после стыковки модуля с МКС.

О резком ухудшении здоровья конструктора модуля «Наука», который неудачно пристыковался к МКС 29 июля, сообщил источник РИА «Новости».

Модуль «Наука» запустили с Байконура 21 июля ракетой-носителем «Протон-М». Через восемь дней он подлетел к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. После стыковки на «Науке» внезапно включились двигатели, которые развернули станцию на 540 градусов. Чтобы вернуть МКС в нужное положение, экипаж задействовал двигатели «Звезды» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Никто не пострадал.

NASA заявило, что создаст экспертную группу для расследования ситуации с российским модулем.

Космонавт Олег Артемьев рассказал, что модуль «Наука» может стать любимым местом не только у российских космонавтов, но и у астронавтов из других стран. Все дело в большом иллюминаторе.