Роскосмос предложил главе NASA приехать на переговоры в Россию

Главу NASA Билла Нельсона пригласили прилететь на переговоры с Роскосмосом в Россию. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Новый глава NASA господин Нельсон — уважаемый и заслуженный человек и специалист. Буду рад с ним познакомиться. Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», — написал Рогозин в Twitter.

Билл Нельсон стал главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в начале мая 2021 года. Его кандидатуру единогласно поддержал Сенат Конгресса США.

В 1986 года Нельсон отправлялся в космос в составе миссии STS-61. Полет проходил в рамках программы Space Shuttle. С 2019 года Нельсон является членом консультативного совета NASA. В период своей работы в Палате представителей и Сенате он был главой подкомитетов по космосу.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о выступлении главы SpaceX и Tesla Илона Маска на просветительском марафоне «Новое знание». По словам Рогозина, бизнесмен не раскрыл российским студентам ничего нового.