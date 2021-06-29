Глава ВОЗ призвал быть готовыми к новым пандемиям

Мир должен усвоить уроки сегодняшней пандемии коронавируса и подготовиться к новым ударам. Речь идет как о других пандемиях, так и о новых эпидемиях. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Такое заявление он сделал по телесвязи во время своего обращения к участникам саммита здравоохранения малых островных государств. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия», — отметил он.

Глава организации подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы подготовиться к новым пандемиям и эпидемиям. На основе опыта ситуации с коронавирусом нужно научиться предотвращать такие угрозы, выявлять их и быстро реагировать. В этом помогут всеобщий охват услугами здравоохранения и сильная первичная медицинская помощь.

Гебрейесус также отметил, что во время пандемии коронавируса в мире появились «вакцинное неравенство и вакцинный национализм». Из-за этого разрыв между странами с высокими и низкими доходами только увеличился. Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас 77% всех прививок от коронавируса приходятся всего на 10 государств. При этом большинство стран с низкими доходами до сих пор не получило достаточного количества вакцины, чтобы привить «наиболее уязвимое и подвергающееся риску население».

«Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX („Ковакс“) и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что к сентябрю необходимо найти «дополнительно 250 миллионов доз вакцины».

По условиям программы COVAX страны с высоким уровнем доходов оплачивают покупку вакцин для стран с низким уровнем доходов на душу населения. По плану ВОЗ, к концу 2021 года в рамках этой программы должны быть изготовлены и равномерно распределены по всему миру два миллиарда доз вакцин от коронавируса.