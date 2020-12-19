Глава «Вектора» заявил о природном происхождении коронавируса

«Я считаю, что новый коронавирус — это не техническое изобретение человека. И анализ всех геномов показывает, что он является продуктом, результатом классической вирусной эволюции в природе», — сказал Максютов.

Предположение подтверждается коронавирусами, найденными в последнее время. Они не заражают человека, циркулируют в природе и отличаются от нового коронавируса не более чем на 1%.

Той же точки зрения придерживается директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус не надо «создавать искусственно для того, чтобы он приобрел такие свойства».

«РНК-содержащие вирусы, оболочечные вирусы, они безумно быстро изменяются. Другое дело — каким образом он проник в нашу человеческую популяцию — случайным образом, естественным образом, то есть логистика этого процесса. Не берусь говорить, потому что я при этом не присутствовал», — пояснил Гинцбург.

Ранее про естественное происхождение вируса говорил руководитель внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Достоверных данных об искусственном происхождении вируса нет, заявил он.

Основная версия происхождения коронавируса — перенос болезни от летучих мышей. Вирус начал распространяться в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

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