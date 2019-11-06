Глава РАН пообещал дать бой лженауке на собрании Академии

Президент Российской академии наук Александр Сергеев, обсуждая предстоящие выборы в Академию, заявил, что ожидает серьезную дискуссию, посвященную лженаучным работам некоторых кандидатов в РАН.

«Классификации форм, созданных Творцом». РАН нашла псевдонаучные публикации у кандидатов в академики Подробнее

Об этом о заявил в интервью «Российской газете». Ранее СМИ стало известно, что обнаружены работы публикаций шести кандидатов в члены-корреспонденты и академиков, посвященные релиз-активным препаратам, не содержащим активного вещества. Комиссия по борьбе с лженаукой назвала этот факт ярким примером псевдомедицины.

«Несколько лет назад комиссия по борьбе с лженаукой опубликовала свой доклад, констатирующий, что на сегодняшний день научных доказательств по механизмам действия гомеопатических препаратов нет», — заявил Сергеев.

Он добавил, что кандидаты, а среди них есть очень известные ученые и руководители больших коллективов, будут голосоваться на выборах соответствующих отделений Академии.

«Каков будет вердикт, трудно сказать. Совсем не исключено, что будет серьезная дискуссия уже на Общем собрании РАН. За ним последнее слово», — сказал Сергеев.