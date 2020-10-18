Глава NASA заявил о растущих шансах найти жизнь на Марсе

Чем больше современные ученые изучают Марс, тем больше у них шансов найти точные свидетельства жизни на Красной планете. Так считает глава NASA Джим Брайденстайн.

Свое мнение он высказал на видеоконференции Марсианского общества.

«Вероятность этого продолжает увеличиваться. Мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом», — приводит его слова ТАСС.

Брайденстайн также напомнил, что уже были обнаружены свидетельства наличия органических молекул, а также воды под поверхностью Марса.

Глава NASA выразил уверенность в том, что исследования с помощью приборов, установленных на аппарате Perseverance, позволят собрать больше сведений о Красной планете. Например, собрать образцы грунта, а также подготовиться к пилотируемой экспедиции. Самый быстрый путь к этому — использование Луны, считает Брайденстайн. На естественном спутнике Земли, по его мнению, можно проверить и отработать технологии. Их в дальнейшем можно будет применять на Марсе.

Ранее снователь SpaceX Илон Маск рассказал, где, по его мнению, лучше всего разместить первую базу на Марсе. Предприниматель считает, что первым людям, которые захотят поселиться на Красной планете, следует выбирать те районы, где есть лед, а это высокие широты. По словам Маска, это решение верно, поскольку именно лед можно будет перерабатывать для получения кислорода и энергии.